Reggiana: il portiere Voltolini sospeso dal club dopo aver fatto sesso in discoteca

Il portiere di riserva della Reggiana Michele Voltolini è stato sospeso dall’attività sportiva per una settimana dal suo club, ma il motivo? Ecco quello che è successo.

Voltolini, il fatto

Il fatto è avvenuto domenica scorsa quando dopo il match di campionato vinto per 2-1 dalla sua Reggiana contro la Vis Pesaro al Mapei Stadium, la sera stessa il giocatore è andato in una discoteca del reggiano a passare la serata come fanno molti suoi colleghi dopo le gare di campionato, ma quando è entrato in bagno con la sua fidanzata Juliette Ferrari nel bagno del locale, i due non si sono resi conto che dietro di loro una persona che aveva riconosciuto il portiere, li stava filmando durante il rapporto intimo e poco dopo il filmato era già diventato virale.

Ovviamente l’estremo difensore classe ’96 appena visto il video sui social ha sporto subito denuncia tramite il suo avvocato su colui che ha girato il video anche se per ora risulta essere ignoto, perchè essendo contenuti di natura privata chi diffonde e inoltra le immagini senza il consenso delle persone rappresentate commette un reato (le pene prevedono la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro).

Voltolini, il comunicato della Reggiana

Ora in attesa di capire l’autore del video, il club emiliano ha dovuto per forza di cose sospendere il giocatore anche per dare un segnale per il futuro; sul sito reggiano si legge quanto segue: “La Reggiana calcio ha sospeso dall’attività sportiva il portiere Matteo Voltolini per una settimana in attesa di comprendere l’accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre“.

Dunque la società non ha comunicato il motivo ufficiale del provvedimento ma questa punizione è nata in seguito quando il video è stato diffuso su tutti i social.

Voltolini, le sue parole

Voltolini è intervenuto in diretta telefonica nella trasmissione “La Zanzara” di Radio 24 condotta da Giuseppe Cruciani dove il giocatore ha preferito mantenere un profilo basso: “Guarda, io credo di non aver fatto niente di male ma li capisco perché è una cosa che fa clamore e abbiamo un regolamento interno da rispettare, allo stesso tempo però sono sereno perché avrò modo di spiegare tutto. Non sapevo che ci fosse qualcuno che mi stava riprendendo, ho denunciato il fatto”.

Alla fine il portiere emiliano ha fatto sapere che il video virale è arrivato anche a lui.