Rende-Bari streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 1 dicembre

Rende-Bari, il testacoda del girone C. Gli ospiti di mister Vivarini sono reduci dal pareggio casalingo contro il Teramo che ha lasciato l’amaro in bocca ed ha allontanato sempre di più i galletti dalla vetta occupata dalla Reggina. I baresi sono al quinto posto con 30 punti a meno dieci dalla capolista che ha 40 punti in classifica. L’obiettivo è riscattarsi in terra calabrese con i padroni di casa che sono il fanalino di coda e hanno solo 10 punti in graduatoria. La squadra di Tricarico ha perso 4-1 nell’ultimo turno contro i reggini e cerca punti salvezza contro la corazzata pugliese. Il match Rende-Bari, valevole per la diciassettesima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 1 dicembre alle ore 15 nello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due, l’arbitro designato per la sfida è il signor Miele della sezione di Nola.

Dove vedere Rende-Bari, diretta tv e streaming

Il match Rende-Bari sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.