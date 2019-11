Rieti-Reggina. Alle ore 15 allo stadio ‘Centro d’Italia-Manlio Scopigno’ il Rieti ospiterà la Reggina di mister Domenico Toscano, match valido per la 15.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Quest’incontro si dovrebbe giocare a porte chiuse e per l’occasione i laziali dovrebbero scendere in campo con la formazione Beretti, in quanto i tesserati del club laziale hanno indetto uno sciopero in merito ai mancati pagamenti e alle difficoltà societarie del club rietino. Utilizziamo il condizionale per questo match, perchè potrebbe addirittura non giocarsi. Per i calabresi sarà una ‘gara-allenamento’ e ci si augura a partire dal presidente della Lega di Serie C, Ghirelli che venga evitato quello che accadde lo scorso anno in Cuneo-Pro Piacenza, gara terminata 20-0 per i piemontesi, e che dunque si giochi i 90′ senza infierire sui poveri ragazzi del Rieti. Guardando la classifica, il Rieti occupa la 17.a posizione con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi ed 8 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 5-1 contro la Vibonese. La Reggina sta letteralmente dominando questo campionato, gli amaranto sono primi in classifica con 34 punti (10 vittorie e 4 pareggi) ed è reduce da sei vittorie consecutive, considerando solo il campionato, l’ultima è arrivata domenica scorsa contro la Casertana per 2-0, mentre l’unica sconfitta stagionale dei calabresi risale alla Coppa Italia quando la Reggina ha perso in casa al ‘Granillo’ contro il Potenza per 2-3. Rieti-Reggina sarà diretta dal signor Michele Di Cairano di Ariano Irpino, coadiuvato dai signori Votta e Monaco.

Rieti-Reggina, come seguire il match in tv e streaming

Rieti-Reggina non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti