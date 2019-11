Ieri 18 Novembre 2019 si sono affrontate Italia vs Armenia con il risultato di 9 – 1 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Un numero di spettatori inferiore rispetto alle precedenti esibizioni della nazionale ciò dovuto alla preannunciata protesta dei tifosi rosa sero contra la FGC, neanche l’ingresso in campo da titolare di Sirigu (uno dei tanti campioni dell’era Zamparini) ha calmato i tifosi rosa nero ,la squadra ha superato ogni aspettativa, segnando, divertendosi e facendo divertire il pubblico. L’Italia comincia subito bene, Immobile al 8′ non sbaglia il gol e su cross in aria di Chiesa colpisce di testa a pochi passi dalla porta, si ripeterà al 33′ liberato da un assist si trova solo davanti al portiere segnando una doppietta. Un minuto dopo al 9′ segnerà Zaniolo il suo primo gol in nazionale, solo davanti al portiere, al 64′ con un tiro da fuori aria, completa la sua serata con una doppietta. Al 29′ segnerà Barella con un cross in aria riesce a superare la difesa e trovarsi solo davanti al portiere. Al 72′ segna Romagnoli con una conclusione ravvicinata dentro l’aria avversaria. Al 75′ Jorginho segna su rigore, e al 77′ Orsolini non sbaglia con un colpo di testa ravvicinato.Al 79′ segna l’Armenia il gol del 8-1 con un gran tiro da fuori aria, nulla può Meret alla sua prima in nazionale, entrato al posto di Sirigu che lascia il campo tra gli applausi del suo ex pubblico. Conclude la partita la rete di Chiesa al 81′ per lui sarà il primo in azzurro. Questa partita è stata un banco di prova per molti giovani. La nazionale cresce bene e fa sperare in tanti successi per il prossimo futuro.