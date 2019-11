Robert Lewandowski l’attaccante per eccellenza

Robert Lewandowski il miglior marcatore assoluto della Bundesliga, con 14 gol in 10 partite si dimostra l’attaccante più in forma, in Europa nessuno ha fatto più di lui in questo inizio di stagione, nei massimi campionati europei, fino ad ora Lewandowski é indiscusso del campionato tedesco. Fortunato chi lo ha preso al fantacalcio.

Entra nel secondo tempo segnando 5 gol in 9 minuti.

vince 7 volte la Bundesliga (2 con il borussia dortmund , 5 con il Bayern Monaco ).

, 5 con il ). Vince per 4 volte di seguito il titolo di miglior marcatore in Bundesliga.

Nominato 8 volte calciatore dell’ anno polacco, 7 di fila.

Nel 2015 classificato quarto al pallone d’oro.

Miglior marcatore della storia della Polonia.

É il calciatore straniero ad aver fatto più gol nella storia della Bundesliga. Insomma quasi l’attaccante perfetto che tutti vorrebbero avere, sotto solamente a Messi e Ronaldo ma per arrivare a questi livelli si ha bisogno di ispirazioni di altrettanto importanti, come comunica in un intervista ai microfoni di FcBayern TV: “durante la mia infanzia mi ispiravo a Alessandro Del Piero, Roberto Baggio e Thierry Henry” attaccanti che hanno fatto la storia dei club e del calcio.

Robert Lewandowski l’attaccante dai mille pregi e dalla mentalità vincente, un uomo che é riuscito ad abbattere il muro di tanti record.