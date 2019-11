Roma – Brescia probabili formazioni : le scelte di Fonseca e Grosso

La Roma di Fonseca deve subito cancellare il brutto k.o di Parma della scorsa giornata. Quella contro il Brescia di domani pomeriggio, è una partita da non sbagliare per i giallorossi. Il quarto posto occupato attualmente dal sorprendente Cagliari di Maran dista solo due punti e quindi è ancora tutto in gioco per la zona Champions. L’avversario però non va sottovalutato. Il Brescia del presidente Cellino ha cambiato allenatore in settimana e quindi vuole ben figurare all’Olimpico contro i giallorossi.

La squadra lombarda deve iniziare a fare punti e sperare in qualche passo falso di chi la precede in classifica se vuole centrare la salvezza. Il presidente Cellino non è soddisfatto di questo inizio di stagione e quindi si aspetta una reazione da parte dei suoi domani pomeriggio all’Olimpico. L’avversario non è dei più facili. La zona salvezza per la squadra lombarda dista solo 3 punti e quindi nulla è perduto.

Probabili formazioni Roma-Brescia

Fonseca non ha ancora le idee ben chiare su chi far scendere in campo domenica pomeriggio alle 15:00 contro il Brescia. Il tecnico portoghese deve sciogliere ancora qualche dubbio. Per quanto riguarda la difesa i ballottaggi riguardano Spinazzola–Santon e Florenzi nel ruolo di terzino destro mentre per quanto riguarda quello di difensore centrale si giocano un posto Diawara e Fazio. Senza l’argentino scalerebbe Mancini al fianco di Smalling. A centrocampo il ballottaggio invece riguarderebbe Pastore–Pellegrini e Under. Nel caso il turco dovesse essere schierato sulla destra si accentrebbe Zaniolo. Visto che Kalinic non rientrerà prima di metà dicembre al centro dell’attacco come prima punta deve per forza giocare Edin Dzeko.

Per quanto riguarda il Brescia del neo allenatore Grosso riguardano Chancellor – Magnani per quanto riguarda la difesa, Ndoj- Zmral e Spalek per quanto riguarda il centrocampo e infine per l’attacco i dubbi sono su chi schierare tra Torregrossa e Ayè. In seguito alla lite in allenamento dei giorni scorsi Fabio Grosso ha deciso di non convocare Mario Balotelli. Un assenza importante per le Rondinelle.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Brescia:

Roma 4-2-3-1: Pau Lopez; Santon Mancini Smalling Kolarov; Diawara Veretout; Zaniolo Pastore Kluivert; Dzeko;

Brescia 4-4-2; Joronen; Martella Chancellor Cistana Sabelli; Ndoj Romulo Tonali Bisoli; Donnarumma Torregrossa;