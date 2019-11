Roma: è solo l’inizio?

La Roma ottiene una vittoria fondamentale per il suo campionato, sia per la classifica, sia per il morale che, inevitabilmente, non può che essere altissimo dopo aver battuto una squadra che all’inizio del torneo era considerata – e, molto probabilmente, nonostante necessiti di un cambio di rotta, continua a esserlo – come antagonista principale della Juventus.

La partita regala poche emozioni nei primi minuti, momento in cui le squadre mostrano più attenzione a non subire. La Roma, però, mostra più cattiveria, soprattutto in ripartenza. Così, Zaniolo sblocca il risultato con un grandissimo gesto tecnico che incornicia un’azione corale. Occasione ghiottissima è il rigore sbagliato da Kolarov (o parato da Meret, dir si voglia). Episodio che cambia radicalmente il primo tempo. Da lì in poi sono i giallorossi a risentire dell’errore dagli 11 metri e a subire gli attacchi del Napoli guidati da Mertens e Zielinski. Emblema della costruzione del gioco e della sfortuna del Napoli (prima squadra per legni colpiti in questo campionato) è la doppia occasione avuta da Milik prima e da Zielinki poi.

La ripresa sembra iniziare bene per il Napoli che però si sgretola non appena la Roma riprende le redini del match e riesce a portarsi con continuità nella metà campo avversaria. Il goal del

e le numerose azioni costruite sono una logica conseguenza di quanto si vede in campo. Dopo la sospensione dell’incontro coraggiosa e sacrosanta da parte di Rocchi il Napoli torna a farsi pericoloso accorciando le distanze col goal di Milik, ma senza trovare le forze necessarie per riagguantare il risultato.

Da segnalare: