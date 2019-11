Roma-Napoli streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 2/11

Sabato 2 Novembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Roma-Napoli. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I giallorossi, infatti, hanno vinto in casa contro il Milan per 2-1 ed hanno vinto anche in trasferta, contro l’Udinese, per 4-0. Il Napoli, invece, si avvicina alla sfida reduce da due pareggi nelle ultime due gare stagionali. La squadra di mister Carlo Ancelotti, infatti, ha pareggiato per 1-1 in trasferta contro la Spal ed ha pareggiato anche al San Paolo per 2-2 contro l’Atalanta.

ROMA-NAPOLI: IL PRECDENTE E PROBABILI FORMAZIONI

L’ultima volta che le due compagini si sono affrontate a Roma risale al marzo scorso, con il Napoli già sotto la guida di Carlo Ancelotti. Gli azzurri, senza gli infortunati Insigne, Diawara, Albiol e Ghoulam riescono ad avere la meglio sugli avversari vincendo 4-1. Andranno a segno Milik (splendido stop di tacco e tiro a battere Olsen), Mertens, Verdi e Younes. Per i lupacchiotti sigla la rete del momentaneo pareggio Diego Perotti su rigore.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Mirante, Fuzato, Santos, Florenzi, Calafiori, Antonucci, Perotti, Ünder. INDISPONIBILI: Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Kalinic, Juan Jesus, Diawara, Zappacosta. SQUALIFICATI: Fazio.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. ALL.: C.Ancelotti (in panchina D.Ancelotti). A DISP.: Ospina, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Tonelli, Elmas, Gaetano, Younes, Llorente, Lozano. INDISPONIBILI: Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Allan.

ROMA-NAPOLI: STREAMING GRATIS E DIRETTA TV

Roma-Napoli, in programma sabato 2 Novembre alle ore 15:00, sarà trasmessa da Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.