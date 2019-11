Ronaldo ci rimane male ma la Juventus batte il (forse) miglio Milan della stagione

Come riassumere questa giornata? Potremmo dire: Ronaldo sostituito non è felice ma al suo posto Dybala entra in campo e rende la Juve felice. Partita abbastanza divertente con molte azioni concluse in porta e che quindi hanno permesso ai rispettivi numeri uno di mettersi in evidenza. Il portiere della Juventus Szczesny ha forse salvato la squadra (magari se non proprio da una sconfitta da un ipotetico pareggio) ma anche il portiere rosso-nero Donnarumma ci ha messo del suo forse salvando il Milan da un passivo immeritato.

Ovviamente una sostituzione pesante come quella di Ronaldo ha fatto subito aprire il “caso Ronaldo”, e giù fiumi di parole. Non mi tiro indietro: per quello che ho visto io, Ronaldo non era certo al meglio ma è comunque apparso molto contrariato quando Sarri l’ha, secondo me, saggiamente e con la giusta tempistica, sostituito. E ha anche avuto ragione, Sarri, visto che proprio Dybala ha segnato il gol della vittoria. Scrivendo oggi lunedi 18 novembre, ovvero qualche giorno dopo il “fattaccio”, possiamo già riferire che la polemica, se c’è stata, è già stata sgonfiata dallo stesso Ronaldo che, in buona sostanza, ieri ha detto che non piace uscire dal campo prima del termine della partita ma che è stata una decisione giusta perchè la condizione non era al 100%. Sagge parole: se non sei al 100% e magari si vuol vincere la partita è giusto buttare nella mischia chi sta meglio a prescindere dal nome del sostituito. Quindi tutto OK? Vedremo.

Per finire possiamo dire che ancora una volta la Juventus segna con un certo ritardo (ricordiamoci comunque che le partite durano 90 minuti) ma vince e rimane in testa alla classifica e se va avanti così per il campionato va bene. La Coppa (quella Coppa tanto desiderata) come sappiamo dai risultati degli ultimi anni è un’altra faccenda. Saluti a tutti i lettori del sito.