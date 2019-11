La cocente sconfitta nel derby contro la Juve Stabia ha complicato ulteriormente il cammino verso il play off per la Salernitana di Giampiero Ventura. Due sconfitte consecutive – l’altra contro la Cremonese per 1-0 – sono un boccone amaro da digerire e a Salerno i tifosi – così come la dirigenza – si stanno interrogando riguardo questo periodo nero per la squadra allenata dall’ex tecnico della Nazionale. Nonostante la qualità della Salernitana, Ventura non sta riuscendo a tirare fuori il massimo dai suoi uomini che hanno raggiunto la vittoria solamente una volta nelle ultime 7 gare. Servono i tre punti, ma il prossimo cliente da affrontare non sarà dei più benevoli: l’Ascoli.

La compagine marchigiana ha raggiunto la vittoria domenica scorsa contro il Cosenza, tornando in piena zona play off, al settimo posto in classifica scavalcando il Perugia. Un ritorno alla vittoria che potrebbe rilanciare i bianconeri in vista dell’importante sfida di Salerno, la quale potrebbe risultare decisiva per la corsa ai play-off. Calcio d’inizio ore 18, sabato 30 novembre.

Salernitana-Ascoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 30 novembre

Il match valido per la 14a giornata di Serie B, Salernitana-Ascoli, sarà trasmesso in streaming dall’emittente DAZN alle ore 18 sabato 30 novembre. DAZN detiene l’esclusiva per il campionato di Serie B 2019/20.