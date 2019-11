Non è certamente un momento positivo per la Salernitana di Giampiero Ventura. L’ex CT della Nazionale ha grande voglia di riscatto e sta cercando di mettere tutta la sua grande conoscenza calcistica a servizio della sua squadra. Ma il giocattolo sembra essersi rotto. La sua Salernitana non sa più vincere e sono ben 4 le partite senza vittoria, così come sono due le sconfitte nelle ultime tre gara. L’ultima in casa del Pisa per 2-1. È il momento di tornare a macinare risultati positivi come a inizio stagione per non perdere il treno che porta ai play-off.

Ora a Salerno è già l’ora della verità e il test contro la Virtus Entella ha il sapore di un vero spareggio play-off. L’Entella è in decima posizione, al pari della Salernitana e anche del Pordenone che è ottavo per via di una migliore differenza reti. Il clima è dunque tesissimo per questa sfida, la quale risulterà senza dubbio importante ai fini della classifica finale. Calcio d’inizio sabato 2 novembre, ore 18.

Salernitana-Virtus Entella, streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 2 novembre ore 18

Il match valido per la 11a giornata di Serie B 2019/20, Salernitana-Virtus Entella, in programma sabato 2 novembre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma mette a disposizione pure l’applicazione per gustarsi comodamente il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!