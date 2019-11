TANTO MOVIMENTO QUANDO SI VA AL FERRARIS – La trasferta al Ferraris è considerata come una tappa dove non puoi mancare: vuoi per la distanza o per il numero dei tifosi ma dati e fatti sottolineano ciò. Che sia pullman o macchina non importa, la passione è calda: tempo per un pranzo coi fiocchi (un bel banchetto preparato dai sostenitori nerazzurri dove c’è tutto e di più) ed eccoci dentro allo stadio Luigi Ferraris: sfida tosta quella contro la Sampdoria, anche se questa Atalanta non ha paura di niente e di nessuno.

TIFO, MONOTONIA E LE POLEMICHE – Dal punto di vista del gioco, non è stata una grandissima partita, ma il popolo atalantino continua ad incitare i ragazzi per trovare la vittoria. Tra primo e secondo tempi regna la monotonia, fino a quando Ferrari non trattiene Musa Barrow. Tutti ad urlare: “È rosso!”, ma Irrati stranamente non vede. La goccia che fa traboccare il vaso è l’espulsione di Malinovskyi: fallo evidente, ma non equilibrato in base ai parametri nei confronti dei blucerchiati (per non parlare che nei primi 45 minuti Audero prende le mani fuori dall’area e non è stato mandato fuori). “Il copione si ripete…“: è questa la frase che viene citata sia allo stadio che sui social per quello che è accaduto, contando che l’Atalanta, in dieci contro undici, si fa sempre vedere in fase offensiva. Al fischio finale la rabbia è tanta, ma c’è soddisfazione per il punto conquistato: bello l’applauso ai ragazzi di Gasperini. Ora arriva la sosta: tempo per ricaricare le batterie e poi si riparte: la prossima giornata arriva la Juventus.