L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro la Sampdoria di Claudio Ranieri allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Una partita fondamentale per entrambe le squadre e con una grandissima posta in palio: i blucerchiati hanno bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione (i padroni di casa sono ultimi); i nerazzurri per consolidare il terzo posto in classifica. Si prospetta sicuramente una grande battaglia, e con una grandiosa cornice di pubblico: in particolar modo dalla parte atalantina. Ecco tutti i dettagli su quella che sarà Sampdoria-Atalanta.

SAMPDORIA-ATALANTA: INVASIONE NERAZZURRA A GENOVA

MILLE CUORI AL FERRARIS – L’Atalanta ha bisogno del sostegno del proprio pubblico per portare a casa un successo importantissimo in chiave qualificazione europea, e allo stadio Luigi Ferraris saranno presenti più di mille tifosi nerazzurri alla guida della squadra. Tanta roba in termini teorici e statistici, ma allo stesso spettacolare provarlo in prima persona. Sappiamo quanto il popolo atalantino ami in maniera profonda questa Dea che sta compiendo delle imprese straordinarie sotto tutti i punti di vista. Domani può accadere di tutto sul campo, ma sia i ragazzi di Gasperini che i sostenitori ospiti, daranno tutto pur di strappare un successo importantissimo ai fini della classifica.