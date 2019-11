Sampdoria-Atalanta streaming e diretta Tv Serie A 2019-2020: dove vedere il match

SAMPDORIA-ATALANTA STREAMING: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta, dopo il pareggio conquistato contro il Manchester City di Guardiola per 1-1 grazie alla rete di Mario Pasalic (per non parlare della prestazione in sé della squadra), è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Una partita apertissima nella quale la posta in palio è altissima: i blucerchiati hanno bisogno di una vittoria davanti al loro pubblico per uscire dalla zona retrocessione; i bergamaschi per riconquistare il terzo posto in classifica. Le premesse sono ottime per una partita appetibile sotto tutti i punti di vista. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo dove è possibile vedere il match.

SAMPDORIA-ATALANTA STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH DI DOMENICA

Il match tra Sampdoria-Atalanta in programma allo stadio Luigi Ferraris alle ore 15:00 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta a partire dalle ore 14:30 e poi alle 17:30 ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.