Sampdoria, idea Florenzi per il centrocampo

La Sampdoria mano a mano sta riemergendo dalle sabbie mobili dopo un inizio inaspettatamente complicato: sebbene fosse la peggior difesa del campionato nelle prime 7 giornate da quando è arrivato Claudio Ranieri al posto di Eusebio Di Francesco le cose sono radicalmente cambiate; difesa ermetica, squadra compatta e non sfilacciata, l’unico reparto che va migliorato è l’attacco dal momento che Quagliarella quest’anno ha difficoltà a trovare la via del goal. Certamente anche per responsabilità sua, ma va sottolineato il fatto che non viene servito bene o non in maniera del tutto lineare dal centrocampo: il presidente Massimo Ferrero era già corso ai ripari ingaggiando lo svincolato Andrea Bertolacci per dare consistenza ad una manovra apparsa fino a quel momento farraginosa.

Per il mercato di gennaio lo stesso presidente avrebbe pronto una serie di colpi per aiutare la squadra ad uscire dalla zona rossa della classifica: uno in particolare sarebbe Alessandro Florenzi, centrocampista della Roma dove sta passando più tempo in panchina che in campo non tenuto molto in considerazione da Fonseca. Per il giocatore potrebbe essere un occasione per giocare con continuità in vista dell’Europeo con la Nazionale e godere della stima di Mancini. Intercettato ieri il presidente Ferrero ha dichiarato a riguardo: “Mi piacerebbe vedere Florenzi in blucerchiato e prenderlo magari..”. Dunque un’apertura ad una possibile trattativa con la carta Ranieri che potrebbe essere determinante dal momento che il tecnico lo ha allenato alla Roma: se son rose fioriranno.