Sarri: “Al 99% Cristiano Ronaldo, non ci sarà”

Nella conferenza stampa di Maurizio Sarri, in presentazione della partita di domani pomeriggio alle 15, dell’anticipo Atalanta-Juventus, il tecnico bianconero, non convocherà al “99%” come lui stesso ha ammesso Cristiano Ronaldo, per averlo pronto nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Sui social sta scoppiando un polverone per la decisione di Maurizio Sarri, appoggiata da alcuni e fortemente criticata dai tifosi della Juventus, che vogliono il loro campione in campo in una partita certamente non semplice per i bianconeri.

Allora, Cristiano Ronaldo, sta bene o no? ricordiamo, che dal ritiro del Portogallo, la settimana scorsa, nelle preparazioni delle gare per le qualificazioni agli Europei, Cr7 confermava che “non stava bene, stava benissimo”.

Tornò anche al gol, di certo non con nazionali di primo rango, ma ha aiutato il Portogallo a qualificarsi per la competizione continentale che si avrà a giugno.

“Non abbiamo bisogno di chiarimenti, alleno da tanto tempo, dagli anni ’90, dalle categorie inferiori fino alle massime competizioni. So come funzionano le cose. “Il problema è che martedì Cristiano, al rientro dalla Nazionale, ha detto che nella prima partita col Portogallo era stato bene, mentre nella seconda peggio.”

C’è qualche frattura tra Cr7 e Maurizio Sarri? La sostituzione col Milan, è rimasta impressa al campione portoghese? La puntata segue.