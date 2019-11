Sassuolo-Bologna probabili formazioni, le scelte di De Zerbi e Mihajlovic

SASSUOLO-BOLOGNA FORMAZIONI: DERBY EMILIANO PER UN PASSO IMPORTANTE – Con una partita in meno da giocare, ma con la voglia di avvicinarsi il più possibile alla salvezza: è questo l’obbiettivo del Sassuolo di De Zerbi che contro il Bologna ha bisogno assolutamente di una vittoria davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte gli emiliani sono a metà classifica, cercando di rimanere il più possibile attaccati al treno delle prime dieci. Andiamo ad analizzare le probabili formazioni del match.

SASSUOLO-BOLOGNA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Per De Zerbi classico 4-3-3 con Defrel, Berardi e Boga a comporre il tridente offensivo del Sassuolo. Obiang è squalificato contro gli emiliani, e al suo posto entrerà Magnanelli per dare una mano al centrocampo. Toljan, Marlon, Romagna e Peluso verranno schierati in difesa. I rossoblù punteranno ad un colpo esterno: il 4-2-3-1 cercherà di risaltare la qualità di Orsolini, Soriano e Sansone (che partiranno alle spalle di Palacio; nonché unica punta). Svanberg e Dzemaili ricopriranno la mediana dove dovranno dare una mano sia in fase offensiva che difensiva. Da valutare anche le condizioni di Dijks.

SASSUOLO-BOLOGNA FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Traore, Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Boga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Dzemaili, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio