Sassuolo-Bologna streaming gratis e diretta Tv Serie A: dove vedere il match dell’8/11

Venerdì 8 Novembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo-Bologna. Le due compagini si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dinanzi ad una grande cornice di pubblico. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite stagionali. La squadra di mister Roberto De Zerbi, infatti, ha perso in casa per 2-1 contro la Fiorentina ed ha pareggiato in trasferta per 2-2 contro il Lecce. Il Bologna, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due gare stagionali. I rossoblu, infatti, hanno perso in trasferta per 3-2 contro il Cagliari ed hanno perso anche in casa, nei minuti finali, contro l’Inter per 2-1.

Negli ultimi sette precedenti sono ben cinque le vittorie rossoblu, a cui si aggiungono due pareggi. Lo scorso anno la gara è terminata con un avvincente 2-2, ma sono già tre gli incontri consecutivi in cui segnano entrambe le squadre con una media di 3,3 gol a partita.

Sassuolo-Bologna: le probabili formazioni Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Sassuolo-Bologna: streaming gratis e diretta Tv

La gara di venerdì sera Sassuolo-Bologna, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa da Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.