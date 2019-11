Sassuolo-Lazio streaming gratis e diretta tv Serie A

Sassuolo-Lazio andrà in scena alle 15 nel tredicesimo turno di Serie A.

I padroni di casa si presentano alla partita avendo totalizzato 13 punti nel complesso, mentre i ragazzi di mister Inzaghi occupano al momento la terza posizione con un totale di di 24 punti.

Ecco le parole dell’allenatore della Lazio alla vigilia dell’incontro: “Dopo le ultime due soste per le nazionali non siamo tornati al meglio, è sempre un’incognita. Ho avuto il gruppo al completo solo da mercoledì, ma anche per il Sassuolo vale la stessa cosa. Dovremo stare attenti, ma i ragazzi li ho visti consapevoli” ha affermato l’allenatore biancoceleste. “La mia sfuriata in allenamento? È stato tutto enfatizzato, sono cose che si fanno quotidianamente. Vedevo solo che non riuscivamo a lavorare come volevamo, ma dopo il richiamo ho visto tutti concentrati. Qualsiasi allenatore, se serve, deve intervenire in questi modi.

“La classifica si sta formando, ma è ancora troppo presto. Prima della Supercoppa giocheremo quattro gare insidiose e dipenderà soprattutto da noi. Voglio aggressività e determinazione”

Ecco dove vedere il Sassuolo-Lazio in Diretta Tv e streaming

Sassuolo-Lazio ore 15

Diretta Tv: La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport

Diretta streaming: La partita sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e NowTV