Sconcerti profetico: “Sabato ci sarà il sorpasso dell’Inter sulla Juventus. Il Napoli rischia di perdere contro il Milan”

Sorpasso in vetta tra Inter e Juventus? Il pensiero di Sconcerti. Nel prossimo weekend riparte il campionato con la tredicesima giornata che vedrà i bianconeri impegnati a Bergamo e i nerazzurri in trasferta contro il Torino di Mazzarri. Intervistato dai lettori di calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha pronosticato un cambiamento in testa alla classifica: “Prevedo il sorpasso dell’Inter. L’Atalanta è il peggiore degli avversari per la Juventus. Squadra difficilissima da affrontare, anche perché l’Atalanta – che ultimamente ha giocato un paio di partite non all’altezza – sa benissimo che questa è una partita di svolta. Se perde con la Juventus, l’Atalanta si ridimensiona clamorosamente. Credo invece che farà una gran partita. Torino? Sono le partite di Conte. Il Torino non può opporre un furore atletico superiore a quello dell’Inter, e nemmeno la qualità è all’altezza. In teoria l’Inter ha abbastanza fattori in più per vincere“.

Il momento flop del Napoli, l’opinione di Sconcerti. Non è un bel periodo in casa azzurra, sabato pomeriggio è in programma una delicatissima sfida contro i rossoneri di Pioli. Nel corso della sua intervista Sconcerti ha analizzato così il match di San Siro: “La partita dipende dal Napoli, da come ci arriva e che testa ha. La differenza tra le due è tanta, ma il Napoli – che in questo momento non corre molto – è una squadra che si adatta bene al Milan, che comunque con Pioli ha una sua qualità, ha un suo gioco. Vedo favorito il Milan”.