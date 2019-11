Serie B 2019-2020 11.a giornata, le partite di sabato 2 novembre: Crotone-Perugia il clou

Serie B. Si gioca l’ 11.a giornata del campionato di Serie B, dopo la disputa in settimana del turno infrasettimanale. Questo turno di Serie B si è aperto con l’anticipo dello stadio ‘Picco’ di La Spezia tra i padroni di casa dello Spezia e il Chievo, l’incontro è terminato con uno scialbo 0-0, pareggio che fa più felice gli ospiti che mantengono la 3.a posizione in classifica. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Dazn, oltre la Serie B, trasmette anche la Serie A, con l’11.a giornata pronta a prendere il via.

Serie B, programma partite sabato 2 novembre



Il programma dell’ 11.a giornata di Serie B vede come big match di giornata la sfida dell’ ‘Ezio Scida’ tra Crotone e Perugia con due squadre che puntano alla Serie A, se non diretta ma almeno attraverso i playoff. Sono quattro i match che si giocheranno in questo sabato di Serie B, oltre a Crotone-Perugia si giocheranno anche Ascoli-Venezia; Livorno-Juve Stabia e Pescara-Pisa. Alle ore 18 chiude il programma del sabato in Serie B la sfida dell’ ‘Arechi’ tra Salernitana ed Entella. Tre sono le gare in programma domenica 3 novembre: Cittadella-Frosinone e Pordenone-Trapani alle ore 15; Benevento-Empoli alle ore 21. Chiude il programma dell’ 11.a giornata di Serie B il ‘monday night’ tra Cosenza e Cremonese, in programma allo stadio ‘Marulla’ alle ore 21.

Crotone-Perugia. All’ ‘Ezio Scida’ va in scena il big match dell’ 11.a giornata di Serie B tra i padroni di casa di Stroppa e gli umbri di Massimo Oddo. I pitagorici sono in 2.a posizione con 18 punti in compagnia del Chievo che ha una gara in più dopo l’anticipo contro lo Spezia, Crotone sconfitto proprio dal Chievo nel turno precedente. Gli umbri sono in piena zona playoff e vogliono fare risultato in Calabria ma non sarà facile, la squadra di Oddo è reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo contro l’Ascoli nella gara del ‘Curi’.

Ascoli-Venezia. Allo stadio ‘Del Duca’ l’Ascoli riceve il Venezia. I marchigiani occupano la 5.a posizione in classifica con 16 punti e giungono a questa sfida casalinga dopo il pareggio esterno per 1-1 sul campo del Perugia. I veneti, invece, sono poco sopra la zona playout ma sui lagunari pesano le due sconfitte consecutive contro il Crotone fuori casa e nell’ultimo turno contro il Pordenone nel match casalingo del ‘Penzo’.

Livorno-Juve Stabia. Allo stadio ‘Picchi’ potenziale scontro salvezza tra il Livorno e la Juve Stabia. I toscani occupano la penultima posizione e dopo la vittoria nel derby contro il Pisa della 9.a giornata di Serie B, nel turno precedente è arrivata la sconfitta esterna per 1-0 sul campo del Cittadella. Le ‘vespe’, invece, nelle ultime giornate stanno risalendo lentamente la classifica, infatti la squadra di Caserta nelle ultime 4 gare di campionato ha raccolto ben 9 punti ed è reduce dal successo casalingo del ‘Menti’ contro il Pescara per 2-1.

Pescara-Pisa. Allo stadio ‘Adriatico’ il Pescara riceve il Pisa. Gli abruzzesi occupano la 12.a posizione in classifica e giungono a questo match casalingo contro i toscani dopo la sconfitta esterna per 2-1 contro la Juve Stabia. I nerazzurri, invece, occupano l’ 11.a posizione e sono reduci dalla vittoria per 2-1 dell’ ‘Arena Garibaldi’ contro la Salernitana.

Salernitana-Entella. Allo stadio ‘Arechi’ la Salernitana ospita l’Entella. I campani di Ventura sono scivolati in 9.a posizione e giungono a questo match contro i liguri dopo la sconfitta del turno infrasettimanale contro il Pisa per 2-1. L’Entella è in 10.a posizione ed ha gli stessi punti (15) della Salernitana, liguri reduci dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Cosenza.

Serie B, partite 11.a giornata domenica 3 novembre



Cittadella-Frosinone (ore 15);

Pordenone-Trapani (ore 15);

Benevento-Empoli (ore 21).

Serie B, partite 11.a giornata lunedì 4 novembre



Cosenza-Cremonese (ore 21).