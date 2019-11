Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sull’ undicesima giornata. Il Bitonto si conferma in vetta, i neroverdi di Roberto Taurino ottengono la quarta vittoria consecutiva ed espugnano il ‘Giovanni Paolo II’ di Nardò con un perentorio 0-3 in trasferta; al secondo posto ci sono due big decadute del nostro calcio come Foggia e Taranto, i ‘satanelli’ vengono clamorosamente sconfitti allo ‘Zaccheria’ dal sorprendente Sorrento per 0-2, mentre gli ionici infilano la terza vittoria di fila infliggendo una pesante ‘manita’ all’Agropoli. Spettacolare e pirotecnico 4-4 al ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore tra la Nocerina e il Fasano, i molossi occupano la 12.a posizione poco sopra la zona playout, mentre i brindisini sono in scia di Foggia e Taranto al quarto posto. A ridosso della zona playoff e quindi del Sorrento, vincono il Casarano 2-1 contro il Gladiator al ‘Capozza’; il Gravina batte 1-0 al ‘Vicino’ la Fidelis Andria e torna la vittoria la Gelbison che s’impone 0-2 in trasferta al ‘Fanuzzi’ contro il Brindisi. Vince il Cerignola che al ‘Monterisi’ batte 2-1 il Francavilla; perde l’Altamura che viene sconfitta in trasferta per 2-1 dal Val D’ agri.

Serie D girone H, 12.a giornata. Impegno alla portata per il Bitonto che al ‘Città degli Ulivi’ ospiterà il Val D’agri, capolista del girone H di Serie D in cerca della quinta vittoria consecutiva. Impegni complicati per le due inseguitrici Foggia e Taranto, i satanelli saranno impegnati in trasferta al ‘Degli UIivi’ contro una Fidelis Andria in caduta libera e che si può rilevare un avversario scomodo per la squadra di Corda; mentre il Taranto sarà di scena al ‘Fittipaldi’ contro il Francavilla in Sinni. Il Fasano, quarta forza del girone H, ospiterà al ‘Curlo’ il Gravina, mentre il Sorrento potrebbe trovare altri 3 punti allo stadio ‘Italia’ contro il fanalino di coda Nardò. Trasferta campana per il Cerignola che sarà in campo a Santa Maria Capua a Vetere contro il Gladiator, in Campania ci sarà il derby Agropoli-Nocerina. Sfida interessante quella di scena al ‘D’Angelo’ tra Altamura e Brindisi, chiude il programma della 12.a giornata il match di Vallo della Lucania tra la Gelbison e il Casarano.

Ecco tutto il programma:

Agropoli-Nocerina (ore 14.30);

Altamura-Brindisi (ore 14.30);

Andria-Foggia (ore 14.30);

Francavilla-Taranto (ore 14.30);

Gelbison-Casarano (ore 14.30);

Gladiator-Cerignola (ore 14.30);

Sorrento-Nardò (ore 14.30);

Bitonto-Val D’agri (ore 15);

Fasano-Gravina (ore 15.30).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla decima giornata. Primo stop per il Palermo, infatti i rosanero vengono sconfitti davanti al pubblico amico del ‘Barbera’ per 1-0 dal Savoia ma le inseguitrici Biancavilla ed Acireale nello scontro diretto si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1. Perde il Troina che a Licata viene sconfitto per 1-0; a ridosso del Savoia vincono tutte le inseguitrici in chiave playoff, vince il Giugliano in trasferta contro il Nola per 0-1; come detto il Licata ha battuto 1-0 il Troina; l’A.C.R Messina sbanca Corigliano imponendosi in trasferta con un netto 1-4. Terza vittoria consecutiva per il Marsala che di misura per 0-1 batte il Roccella; importante vittoria per la Cittanovese che a domicilio batte 3-1 il San Tommaso; l’ F.C Messina viene sconfitta in casa 0-2 dal Castrovillari; infine il Ragusa ha battuto 1-0 la Palmese.

Serie D girone I, 12.a giornata. Impegno sulla carta ‘semplice’ per il Palermo che sarà impegnato a Palmi contro l’ultima in classifica del girone I di Serie D, la Palmese. Impegni complicati per le inseguitrici, Biancavilla ed Acireale, che saranno impegnate rispettivamente in trasferta con l’ A.C.R Messina ed in casa contro il Licata. Il Troina se la vedrà in casa contro l’F.C Messina, mentre il Savoia ospiterà il Nola nel derby tutto campano. In zona playoff impegno alla portata per il Giugliano che ospiterà in casa il Corigliano, il Marsala cerca la quarta vittoria di fila ospitando in casa il Ragusa. Nella zona calda della classifica, scontro diretto tra Castrovillari e Cittanovese, chiude il turno San Tommaso-Roccella.

Ecco tutto il programma: