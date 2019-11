Sky, Adani impazzisce di gioia alla rete di Lukaku: tanta ironia e polemiche sul web

L’Inter espugna Praga, l’esultanza di Adani. I nerazzurri hanno sconfitto 3-1 lo Slavia con la doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Lukaku al termine di una partita emozionante che sembrava esser diventata stregata. I telecronisti di Sky, Riccardo Trevisani e Gabriele Adani, sono stati protagonisti assoluti e hanno raccontato con grande enfasi il successo della squadra di Conte. In particolare, l’ex calciatore nerazzurro non è riuscito a trattenere l’entusiasmo alla rete del 2-1 di Lukaku e si è lasciato andare all’urlo “Calma, calmaaa” ed alla frase “annullalo anche questo, è entrato in porta con la palla”. Tra l’altro, nel corso del match Adani si è reso protagonista anche di un elogio particolare al gigante belga: “Invito tutti a studiare la storia personale di Romelu Lukaku. Ha dovuto cavarsela da solo da sempre nelle difficoltà mentre vedeva la madre piangente allungare l’acqua nel latte per mangiare i cereali. Povertà assoluta. Non ha mai dimenticato l’umiltà, diventando così”.

La telecronaca faziosa di Adani? I tifosi delle altre squadre non hanno gradito. Il commentantore tecnico di Sky Sport si è sempre contraddistinto per uno stile di telecronaca colorito con frasi diventati cult come “garra charrua”. In molti però lo accusano di scaldarsi troppo quando gioca l’Inter, e, dopo l’esultanza di ieri sera, lo hanno bersagliato di critiche sui social. In particolare, Twitter è stato invaso da commenti come: “L’ esultanza dei commentatori Sky è un insulto a tutti quelli che pagano DA ANNI un abbonamento e non tifano Inter.

Va benissimo esultare per una squadra italiana. Però deve succedere per tutte. Così è uno schifo.” o “Senza polemica e senza nulla togliere alla grande partita dell’Inter. Ma Adani è insopportabile, o fai l’ultrà quando commenti tutte le squadre, o non lo fai. È diventato una macchietta imbarazzante. #SlaviaInter”. Invece, i tifosi nerazzurri lo acclamano e invocano già la sua presenza in telecronaca in occasione di Inter-Barcellona, partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.