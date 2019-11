Slavia Praga-Inter streaming gratis e diretta tv Champions League, dove vedere il match 27 novembre

Slavia Praga-Inter, vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi. Gli uomini di Antonio Conte sono attesi da una sfida da dentro o fuori in terra ceca dove l’imperativo è conquistare un successo. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato ed occupano il secondo posto in classifica con 34 punti a meno uno dalla Juventus. Situazione differente in Europa dopo la sconfitta in trasferta contro il Dortmund che li ha relegati al terzo posto del girone ed ha reso difficile il passaggio del turno agli ottavi di finale. I padroni di casa hanno solo due punti in graduatoria ma hanno reso la vita difficile a tutte le squadre riuscendo a pareggiare a Milano e al Camp Nou. La squadra di Jilek sta anche dominando il campionato della Repubblica Ceca con 45 punti in 16 gare e cerca un successo per conquistare il terzo posto che garantisce il passaggio ai sedicesimi di Europa League. Il match Slavia Praga-Inter, valevole per la quinta giornata del gruppo F della Champions League 2019/20, si gioca mercoledì 27 novembre alle ore 21 nella Sinobo Arena della capitale ceca. L’unico precedente risale al pareggio della partita di andata, mentre l’arbitro designato per la sfida è il polacco Marciniak.

Dove vedere Slavia Praga-Inter, diretta tv e streaming

Il match Slavia Praga-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.