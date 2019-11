Slovacchia-Italia streaming e diretta Tv Qualificazioni Europei Under 19: dove vedere il match del 19/11

Martedì 19 Novembre, alle ore 15, andrà di scena il match valido per la prima fase delle qualificazioni agli Europei Under 19 tra Slovacchia-Italia. Le due compagini si sfideranno allo Stadio “Santamonica” di Misano Adriatico. La Slovacchia si avvicina al match contro l’Italia reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due partite del girone di qualificazione. La Slovacchia, infatti, ha vinto contro Cipro per 2-1 ed ha vinto anche contro i pari età di Malta per 3-0. L’Italia, invece, si avvicina alla sfida reduce anch’essa da due vittorie consecutive. Gli azzurrini, infatti, hanno vinto per 2-0 contro Malta, lo scorso 13 Novembre, ed hanno vinto per 2-0 contro Cipro il 16 Novembre.

L’ultimo precedente tra le due squadre ha visto la vittoria dell’Italia Under 19 che si è imposta sulla Slovacchia per 2-1. L’arbitro della gara sarà il danese Jens Maae, coadiuvato dagli assistenti Nikolaj Christensen e Mahbod Beigi.

Slovacchia-Italia: streaming gratis e diretta Tv

Slovacchia-Italia match valido per la qualificazione agli Europei Under 19, in programma martedì 19 Novembre alle ore 15:00, non dovrebbe essere garantito da alcuna emittente e non si segnala nemmeno, al momento, una diretta streaming video per la gara degli azzurrini. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network dei due club. Seguiranno comunque aggiornamenti in merito.