Spezia-Chievo streaming e diretta tv in chiaro, dove vedere Serie B 1 novembre ore 21

L’anticipo del venerdì sera di Serie B vedrà difronte lo Spezia e il Chievo Verona di Marcolini. I veneti vogliono tornare in Serie A e la posizione di classifica è da considerarsi più che buona: terzo posto in piena zona play off a un punto dalla seconda, il Crotone. Piazzamento che garantirebbe la promozione diretta nella massima serie. Meggiorini e Djordjevic sono gli uomini in più per Marcolini, senza dimenticare l’onnipresente Giaccherini. La squadra di Verona viene da 9 partite senza sconfitte, ma anche lo Spezia è in un momento di forma notevole: nelle ultime tre partite, due vittorie e un pareggio con l’Empoli nell’ultima giornata. Una squadra in crescita nonostante il quintultimo posto in classifica, in zona play-out. Il match presenta dunque due squadre in pieno sviluppo, sia sul piano del gioco che su quello atletico. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 1 novembre.

Spezia-Chievo streaming e diretta tv, dove vedere Serie B 1 novembre ore 21

Il match valido per l’11a giornata di Serie B, Spezia-Chievo, in programma alle ore 21 venerdì 1 novembre, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN ma anche su Rai Sport dove sarà presente la diretta tv in chiaro. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamentesul proprio dispositivo smartphone, tablet o pc, consigliamo di scaricare l’applicazione ufficiale DAZN. Buon divertimento!