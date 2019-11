Spezia-Frosinone streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B domenica 24 novembre ore 21.00. Oggi al Picco di La Spezia si affrontano i ligurie i campani, nell’incontro valido per la 13° giornata di campionato di Serie BKT. Questo è uno dei match più equilibrati nella storia recente della Serie B: negli ultimi sei precedenti, una vittoria a parte e quattro pareggi in questa sfida. Nel primo incrocio in assoluto tra Italiano e Nesta, l’allenatore degli ospiti spera di centrare un altro successo per proseguire la striscia positiva di risultati che ha recentemente accompagnato i gialloblu. Come finirà all’Alberto Picco di La Spezia? Arbitra l’incontro il sign. Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Capradossi, Terzi, Marchizza; Mora, M.Ricci, Bartolomei; F. Ricci, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Novakovich. All.: Nesta



Spezia-Frosinone, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 21.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Gabriele Giustiniani e Stefano Sorrentino; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Federico Sala. Pre (dalle 20.50) e post partita in diretta dall’ Alberto Picco di La Spezia con Federico Sala e i suoi ospiti.

La sfida del Picco di La Spezia sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Spezia-Frosinone su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Pordenone-Perugia in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.