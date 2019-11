Stella Rossa-Bayern Monaco streaming gratis e diretta Tv Champions League: dove vedere il match del 26/11

Martedì 26 Novembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League tra Stella Rossa-Bayern Monaco. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio Marakana di Belgrado. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due pesanti sconfitte consecutive nelle ultime due giornate della massima competizione europea. La Stella Rossa, infatti, ha perso dapprima in trasferta contro il Tottenham per 5-0, poi ha perso in casa, sempre contro gli Spurs, con il risultato di 4-0. Il Bayern Monaco, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due gare di Champions League. I bavaresi, in particolare, hanno vinto per 3-2 in trasferta contro l’Olympiacos ed hanno vinto, in casa, sempre contro la squadra greca nella partita di ritorno per 2-0.

Il Bayern Monaco non perde da 11 trasferte in Champions League ed è imbattuto da sette partite contro le squadre serbe. La Stella Rossa ha affrontato il Bayern Monaco sei volte in competizioni europee, perdendo in tre occasioni e non riuscendo a tenere la porta inviolata in nessuna di queste sfide.

Stella Rossa-Bayern Monaco: streaming gratis e diretta Tv

Stella Rossa-Bayern Monaco si giocherà martedì 26 Novembre alle ore 21:00. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251. Per vedere la partita in streaming basta collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV.