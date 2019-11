Taranto-Agropoli. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ il Taranto di Luigi Panarelli ospita l’Agropoli di mister Egidio Pirozzi, il match è valido per l’11.a giornata del campionato di Serie D, girone H. Il Taranto, dopo l’esonero di Nicola Ragno con il conseguente arrivo sulla panchina rossoblù di Panarelli, sembra aver voltato pagina, infatti gli jonici adesso occupano la 4.a posizione in classifica con 18 punti (6 vittorie e 4 sconfitte) e proprio con l’arrivo del nuovo tecnico sono arrivate due vittorie consecutive contro il Gladiator in casa per 3-1 e in trasferta sul campo della Gelbison per 0-1. I campani, invece, sono in piena zona retrocessione occupando la 19.a posizione con appena 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal buon pareggio interno per 2-2 contro il Fasano. Taranto che per questo match casalingo potrebbe rinunciare a Ferrara a causa di un attacco febbrile, le sue condizioni sono da valutare a poche ore dall’inizio del match, nel reparto avanzato Genchi e Favetta si contengono una maglia da titolare nell’attacco rossoblu. I campani vorranno uscire indenni da questa sfida dello ‘Iacovone’, quantomeno nel tentativo di strappare almeno un pareggio. Intanto sul fronte del Taranto, l’ex difensore Vito Di Bari ed ora in forza al Corato nel campionato di Eccellenza Pugliese, avrebbe manifestato la volontà di tornare a vestire la casacca rossoblu. Taranto-Agropoli sarà arbitrata dal signor Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, coaudiuvato da Francesco Rinaldi di Policoro e Giuseppe Cucinotta di Brescia.



Taranto-Agropoli, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Agropoli, info diretta tv e streaming. Questa gara dell’11.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.