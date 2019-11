Taranto-Gravina. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Iacovone’ il Taranto di mister Luigi Panarelli ospita il Gravina di Valeriano Loseto, il match è valido per la 13.a giornata del campionato di Serie D, girone H. Gli ionici sono appaiati in 2.a posizione con il Foggia a quota 24 punti (8 vittorie e 4 sconfitte) e vengono da quattro vittorie consecutive, l’ultima è giunta domenica scorsa sul terreno del ‘Fittipaldi’ di Francavilla in Sinni, lucani sconfitti 0-4. I murgiani, invece, sono a metà classifica in 8.a posizione con 17 punti all’attivo (5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) e nel turno precedente è arrivata la sconfitta per 1-0 al ‘Curlo’ di Fasano. Panarelli è propenso ad affidarsi al modulo che gli sta dando certezze nelle ultime gare, ossia il 3-4-1-2. Nella zona avanzata del campo Genchi, Favetta e D’Agostino si stanno intendendo alla grande, mentre Oggiano sta sfoggiando prestazioni ottime, è quindi impensabile un cambio di modulo con dei giocatori così in forma. I murgiani, invece, puntano a raggiungere quanto prima la salvezza e magari togliersi delle soddisfazioni ad obiettivo raggiunto. Lo spauracchio maggiore per il Taranto è bomber Santoro, vice capocannoniere del girone e che dato spettacolo già allo ‘Zaccheria’ di Foggia e vorrà ripetersi all’ ‘ Erasmo Iacovone’. Taranto-Gravina sarà diretta sal signor Raimondo Borriello di Arezzo, coaudiuvato dai signori Francesco Romano di Isernia e Fabio dell’Arciprete di Vasto.

Taranto-Gravina, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Gravina, info diretta tv e streaming. Questa gara della 13.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.