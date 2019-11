Torino-Genoa, Walter Mazzari: “Puntiamo a recuperare Belotti”

Momento per niente facile in casa Toro. I granata, reduci da cinque sconfitte nelle ultime otto partite, si apprestano alla trasferta in quel di Genova, dove ad attenderli c’è un Genoa bisognoso di punti salvezza. Sulla graticola il tecnico Walter Mazzari, che sta avendo non pochi problemi a far rendere al meglio un attacco composta da Belotti, Zaza, Verdi e Iago Falque, capaci fin qui di realizzare assieme a malapena sette reti.

Durante la conferenza prepartita, Mazzarri si è soffermato sull’importanza della prestazione: “Come dico sempre, noi addetti ai lavori dobbiamo lavorare sulla prestazione. Il calcio non è una scienza esatta, ma più fai le cose bene e più ci sono possibilità che i risultati arrivano. Stiamo lavorando sui dettagli che hanno causato sconfitte, a volte arrivate anche dopo prestazioni buone che sono state penalizzate da errori individuali. Per stessa ammissione, poi, del mister, non sempre l’approccio alla partita è stato dei migliori: Altre volte, ovviamente, si è fatto meno bene e si è perso. Già alcune prestazioni caratterizzate da compattezza e determinazione, doti che ci hanno contraddistinto l’anno scorso, le abbiamo viste, a tratti: domani dobbiamo ripartire da questo”. Poi, alla domanda su quali fossero le condizione di Belotti, l’allenatore granata ha così risposto: “Il gallo si è allenato sempre a parte questa settimana. Sapete tutti quanto sia importante lui per la squadra. Domani farò un test e vedremo. Proviamo fino a domani a vedere se riusciamo a recuperarlo, questo è sicuro. Percentuali al momento non ne so dare”. Difficile quindi ma non impossibile la convocazione di Belotti per il match con il Genoa. Un suo eventuale forfait metterebbe ancora più in difficoltà Mazzarri, visto la scarsa vena realizzativa della squadra. Ancor di più avendo la consapevolezza che il Presidente Umberto Cairo, in caso di ulteriori passi falsi, potrebbe decidere di affidare a qualcun altro la panchina.