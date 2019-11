Torino-Inter probabili formazioni: sarà il Toro contro il Gallo?

TORINO-INTER PROBABILI FORMAZIONI – LA SFIDA

Torino e Inter si affronteranno Sabato 23 Novembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Torino, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Walter Mazzarri, ex allenatore dell’Inter, proverà a fermare l’Inter di Conte per riavvicinarsi al treno per l’Europa che al momento non è troppo vicino. Antonio Conte è chiamato a continuare il ritmo di risultati positivi per la lotta scudetto e, soprattutto, è chiamato a sfatare il tabù Torino. I nerazzurri, infatti, negli ultimi due anni hanno raccolto zero punti dalla trasferta di Torino: due sconfitte per 1-0, prima con gol di Ljajic, poi con gol di Izzo. La partita promette spettacolo con i due tecnici che utilizzeranno lo stesso sistema di gioco, da ciò ne scaturisce che saranno fondamentali i duelli individuali tra calciatori nelle stesse zone di campo.

TORINO-INTER PROBABILI FORMAZIONI – LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Mazzarri schiererà il Torino col classico 3-5-2. In porta sarà confermato Sirigu, a guidare la difesa Izzo e N’Koulou affiancati da uno tra Bremer e Lyanco. Sugli esterni agiranno De Silvestri (insidiato da Ola Aina) e Ansaldi, ex della partita. A centrocampo, complice l’assenza di Baselli, le scelte sono quasi obbligate con Rincon, Lukic e Meité; qualora il tecnico granata volesse provare a sorprendere lo sfidante Conte in questa partita a scacchi, potrebbe schierare Ansaldi nei tre di centrocampo, lasciando le due corsie ad Aina e De Silvestri. In attacco Belotti supportato da una seconda punta che potrebbe essere Berenguer, reduce da un exploit da subentrante nell’ultima partita (in alternativa, pronto Verdi).

Anche Conte si affiderà al solito 3-5-2. Capitan Handanovic guiderà i suoi proteggendo i pali, in difesa Skriniar è l’unico certo di giocare. Godin potrebbe ritrovare una maglia da titolare, complice l’acciacco avuto da Bastoni con l’Under 21, mentre De Vrij è il più grande punto di domanda: l’olandese ha saltato la prima partita con la propria nazionale a causa di un problema fisico non ben specificato, tuttavia è rimasto insieme ai propri compagni olandesi e questo potrebbe essere un segnale positivo in vista della sfida contro il Torino. Se De Vrij non dovesse farcela, spazio a Ranocchia. Sugli esterni ballottaggi vivi sia per la corsia di destra che per quella di sinistra, dove Conte ritrova Asamoah: sembrerebbero in vantaggio Lazaro e Asamoah, ma non sono da escludere le alternative Candreva e Biraghi. In cabina di regia Brozovic, accompagnato dalle mezzali Barella e Vecino (occhio ai recuperi di Sensi e Gagliardini che potrebbero trovare minuti importanti anche a partita in corso). In attacco si va verso la conferma della coppia Lautaro-Lukaku; da tener d’occhio comunque Esposito nel suo ottimo momento di forma (per lui 2 gol e 1 assist nelle prime 2 partite con i più grandi dell’Under 19 italiana).

TORINO-INTER PROBABILI FORMAZIONI: LO SCHIERAMENTO IN CAMPO – TORO CONTRO GALLO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer/Lyanco; De Silvestri/Aina, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer/Verdi, Belotti.

Sorprese: Berenguer e De Silvestri

Scommesse: Ansaldi da mezzala

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij/Ranocchia, Skriniar; Lazaro/Candreva, Barella, Brozovic, Vecino/Sensi/Gagliardini, Asamoah/Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Sorprese: Sensi e Lazaro

Scommesse: Esposito