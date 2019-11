Tottenham, ufficiale: esonerato Pochettino

Ora è ufficiale: Mauricio Pochettino non è piú l’allenatore del Tottenham. Il tecnico argentino, artefice della cavalcata che, lo scorso anno, ha portato gli Spurs ad una storica finale di Champions League (persa poi contro il Liverpool), é stato sollevato quest’oggi dall’incarico. Decisive per lui le deludenti prestazioni offerte dalla squadra in Premier League, dove i londinesi stazionano al quattordicesimo posto, figlio dei misei 14 punti conquistati in 12 giornate.”Una decisione sofferta, ma necessaria” l’ha definita Daniel Levy, presidente del Tottenham, per cui la fiducia nei confronti dell’allenatore dudamericano sembrava essersi esaurita già da diverso tempo.

Tottenham, esonerato Pochettino: chi per sostituirlo?

Ora la domanda sorge spontanea: chi prenderà il posto di Pochettino sulla panchina del Tottenham? Uno dei nomi piú papabili per la successione è sicuramente quello di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, tra gli “svincolati” di lusso per quel che concerne il mercato delle panchine. Le voci sul tecnico toscano si susseguono da tempo, tanto che lo stesso era stato “pizzicato” dalle telecamere mentre seguiva proprio un match degli spurs, dal vivo, in compagnia del suo “fedelissimo” Patrice Evra. Allegri non ha mai nascosto l’ambizione di provare un’esperienza all’estero e, se dovessero arrivare offerte da oltremanica, potrebbe prenderle seriamente in considerazione.