Trapani-Chievo streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B domenica 01 dicembre ore 15:00. Oggi al Provinciale di Trapani si affrontano i siciliani e i veneti, nell’incontro valido per la 14° giornata di campionato di Serie BKT. Primo incrocio in assoluto tra Trapani e Chievo Verona: i padroni di casa sperano di cogliere i tre punti per uscire dalla zona pericolosa e sfatare la loro maledizione casalinga, visto che finora non hanno raccolto neanche un successo tra le mura amiche. Al contrario, gli ospiti vogliono proseguire la risalita in classifica con un’altra vittoria. Il Trapani subisce gol da 8 partite di fila, 15 gol totali nel periodo, mentre il ChievoVerona è una delle 3 squadre cadette che pareggia di più: 6 partite su 13 totali, come Cosenza ed Empoli. Arbitra l’incontro il sign. Simone Sozza della sezione di Seregno. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE TRAPANI (4-3-3): Dini; Cauz, Fornasier, Scognamillo Luperini; Moscati, Taugardeau, Colpani; Jakimovski, Pettinari, Golfo. All.: Baldini

PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Giaccherini; Rodriguez, Meggiorini. All.: Marcolini

Trapani-Chievo, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Federico Zanon; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Luca Tutone. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dal Provinciale di Trapani con Luca Tutone e i suoi ospiti.

La sfida del Provinciale di Trapani sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Trapani-Chievo su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Trapani-Chievo in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.