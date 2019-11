Triestina-Virtus Verona. Alle ore 17 allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste la Triestina di mister Carmine Gautieri ospitano la Virtus Verona di mister Luigi Fresco, match valido per i 16.mi della Coppa Italia di Serie C. La vincente di Triestina-Virtus Verona affronterà agli ottavi di finale il Vicenza che ha eliminato il Padova vincendo all’ ‘Euganeo’ per 1-4. Sia la Triestina che la Virtus Verona partecipano a questa Coppa a partire da questo turno. Per quanto riguarda la situazione delle due squadre relativa al campionato di Serie C (entrambe sono inserite nel girone B), gli alabardati stanno deludendo le aspettative di inizio stagione, infatti occupano la 10.a posizione in classifica con 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte) e sono reduci da due pesanti sconfitte contro la Feralpisalò in trasferta per 0-3 e contro il Vicenza in casa per 3-0, dunque la Coppa potrebbe rappresentare una sorta di riscatto per gli uomini di Gautieri. I veronesi sono in piena zona playoff, infatit occupano la 7.a posizione in classifica con 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dall’importante vittoria esterna contro la Fermana per 0-2. Le due squadre in questa stagione si sono affrontate nella gara d’andata della 5.a giornata di campionato a campi invertiti, gara vinta dalla Virtus Verona per 3-2. Triestina-Virtus Verona sarà arbitrata dal signor Daniele De Tomaso, della sezione di Rimini, coaudiuvato dai signori Luca Feraboli di Brescia ed Egidio Marchetti di Trento.

Triestina-Virtus Verona, come seguire il match in tv e streaming

Triestina-Virtus Verona, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.