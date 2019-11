Valencia-Chelsea streaming e diretta tv Sky: dove vedere Champions League 27/11 ore 18:55. Arbitra Felix Zwayer, al VAR c’è Sascha Stegemann. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky Sport.

PROBABILE FORMAZIONE VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, José Gayá, Parejo, Paulista; Garay, Torres, Kondogbia, R. Moreno; M. Gòmez, Soler. All.: Celades

PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Alonso, Kanté, Christensen; Zouma, Willian, Jorginho, Abraham; Mount, Pulisic. All.: Lampard

Dove vedere Valencia-Chelsea, info diretta tv e live streaming Sky

Come vedere Valencia-Chelsea in tv? La telecronaca della partita – dalle 18.55 su Sky Sport Football e Sky Sport 252 (del satellite) – sarà di Nicola Roggero. Pre e post partita nello studio di Champions League Show con Ilaria D’Amico, Fabio Capello, Paolo Condò e i suoi ospiti.

Streaming Valencia-Chelsea, Champions League

Per gli abbonati di Sky la partita Valencia-Chelsea sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del ‘Estadio de Mestalla’ sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.