Venezia-Benevento. Alle ore 15 al ‘Penzo’ il Venezia di mister Alessio Dionisi ospita il Benevento di mister Filippo Inzaghi, match valido per la 14.a giornata del campionato di Serie B e che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I lagunari occupano la 12.a posizione con 17 punti all’attivo (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 ottenuto al ‘Castellani’ contro l’Empoli. Le ‘streghe’ invece stanno dominando questo campionato di Serie B, infatti sono in testa alla classifica con 28 punti conquistati (8 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta) e sono reduci dalla vittoria casalinga del ‘Vigorito’ per 2-0 contro il Crotone nello scontro diretto.

Venezia-Benevento sarà diretta dal signor Marco Serra della sezione di Torino, coaudiuvato dai signori Tardino di Milano e Scatragli di Arezzo, mentre il quarto uomo sarà il signor Monaldi di Macerata.

Venezia-Benevento, le probabili formazioni. QUI VENEZIA- Mister Inzaghi si affiderà al modulo 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali; Fiordaliso e Felicioli saranno i due terzini con Modolo e Cremonesi al centro della difesa; in mediana spazio per Zuculini, Fiordilino e Suciu; Di Mariano agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco composta da Montalto e Bocalon. QUI BENEVENTO- Mister Inzaghi risponderà con il 3-5-2 con Montipò tra i pali; i tre centrali saranno Gyamfi, Caldirola e Volta; Letizia e Tello saranno i due esterni di centrocampo con Improta, Viola e Schiattarella in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Coda e Sau.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, Suciu; Di Mariano; Montalto, Bocalon. All. Dionisi.

Benevento (3-5-2): Montipò; Gyamfi, Caldirola, Volta; Letizia, Improta, Viola, Schiattarella, Tello; Coda, Sau. All. Inzaghi.

Venezia-Benevento, come seguire il match in tv e streaming

Venezia-Benevento, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 12.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.