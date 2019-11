Verona-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Ribery. Dubbi per entrambi gli allenatori

Verona-Fiorentina, le probabili formazioni: Ribery di nuovo a disposizione di Vincenzo Montella

Verona-Fiorentina è una delle gare valevoli per il tredicesimo turno di Serie A. Le due compagini scenderanno in campo dfomani alle ore 15:00, in un “Marcantonio Bentegodi” che finora è fruttato agli scaligeri otto dei quindici punti conquistati. Uno score che i ragazzi di Juric dovrebbero cercare di migliorare visto che, lontano dalle “mura amiche” si sono dimostrati capaci di cogliere vittorie importanti come quelle di Sassuolo e Parma. Dal canto suo, la Fiorentina è reduce dal pesante Ko di Cagliari e deve assolutamente rialzarsi dopo le cinque reti incassate in Sardegna.

Ma quali sono le probabili formazioni di Verona-Fiorentina? In casa viola Montella può sorridere solo parzialmente: torna infatti a disposizione Franck Rbery dopo ben tre turni di squalifica. L’esterno francese dovrebbe essere schierato a sinistra in un attacco a tre con Chiesa e Vlahovic. I crucci di Montella riguardano il centrocampo dove sia Castrovilli che Pulgar sono fermi per squalifica. Al loro posto dovrebbero giocare Cristoforo (in lizza con Zurkowski) e Benassi, con Badelj ad agire da vertice basso. Difesa a quattro formata da: Milenkovic, Pezzella, Caceres e Dalbert; in porta dovrebbe piazzarsi Dragowski.

Il Verona, padrone di casa, dovrebbe invece optare per un 3-4-1-2 con Silvestri in porta; in difesa, non dovesse farcela Kumbulla, giocherà Dawidowicz in compagnia di Rrahmani e Gunter; a centrocampo, certa l’assenza di Veloso, sostituito da Pessina in coppia con Amrabat, mentre Lazovic e Faraoni sono le due indiscusse frecce esterne; in attacco, conferma per Salcedo che dovrebbe agire in coppia con Zaccagni, con Verre posizionato alle loro spalle.

Verona-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta e streaming

Verona-Fiorentina, le probabili formazioni

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre; Zaccagni, Salcedo. Allenatore: Ivan Juric

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Dalbert; Cristoforo, Badelj, Benassi; Chiesa, Vlahovic, Ribery. Alenatore: Vincenzo Montella