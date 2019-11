Vicenza-Triestina streaming e diretta Tv Coppa Italia Serie C: dove vedere il match del 27/11

Mercoledì 27 Novembre, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia di Serie C tra Vicenza-Triestina. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Vicenza. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive in campionato. Il Vicenza, infatti, ha vinto per 1-0 contro il Ravenna e per 2-1 contro il Fano. I biancorossi hanno vinto l’ultimo match di Coppa Italia di Serie C in trasferta contro il Padova per 4-1. La Triestina, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria in campionato per 1-0 contro il Sudtirol. In Coppa Italia di Serie C, invece, la squadra è reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Virtus Verona.

Come comunicato dalla Lega Pro, “otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Vicenza-Triestina: streaming gratis e diretta Tv

Vicenza-Triestina sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.