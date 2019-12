Già, oggi è un giorno importante in quel di Bergamo: oggi si festeggia Santa Lucia e per la gente bergamasca è un contesto assai importante. Le cene tra parenti e le partite a tombola sono all’ordine del giorno, per non parlare dello scarto dei regali da parte dei bambini. Ovviamente l’Atalanta è sempre nella testa di tutti, specialmente dopo la conquista degli ottavi di finale di UEFA Champions League (al suo primo anno nella competizione). La letterina comincia a prendere una piega sempre più nerazzurra, e attraverso il profilo filidavi_disax, il popolo atalantino ha voluto esplicitamente dichiarare il suo desiderio calcistico (in ottica Dea). “Cara Santa Lucia, per la mia Atalanta desidero…”: ecco le risposte del tifo.

LA LETTERINA DEL TIFO ATALANTINO

STEFANO TORRI: Il Borussia Dortmund o il Bayern München. Forza magica Dea.

RAFFAELLA FRACCADORI: Continuare come stiamo facendo. GAEA BOREA: Una gita sulle ramblas il 25-26 febbraio.

FABIANO CASSIA: Il primo regalo è arrivato ieri sera.

LUCA AIROLDI: Barcellona.

GLORIA BONADEI: Per me è già arrivata ieri sera.

DANIELE MINELLI: Barcellina o Liverpool.

WALTER LANCELLOTTI: Battere il Milan e chiudere l’anno così.

GABRIELE FRATUS: Il biglietto per la trasferta di Lipsia.

STEFANO POZZI: Zapata e ilicic al 101%.

ADRIANA BELOTTI: L’abbiamo avuto ieri sera il più bel regalo alla faccia delle cosiddette grandi.

PAOLO UBIALI: Voglio andare a Barcellona.

PAOLO ROVETTA: Santa Lucia ha già dato!

GIACOMO ARICI: Il rientro di Zapata per la coppa Italia.

PAOLO FACCHINETTI: Duvan rigenerato.

LUCIANO PISONI: Premesso che va benissimo così, chiederei 3 punti da Santa Lucia il 15, e 3 punti da Babbo Natale il 22.

CLAUDIO MENGHINI: Vorrei un grande difensore un centrocampista e un attaccante poi siamo a posto per un po’.

MARCO DE FALCO: Vittoria a Bologna e per Natale vittoria con il Milan.

ALBERTO BOCCARDI: Di arrivare almeno in Europa League.

CRISTINA STINACRI SANA: La mia è arrivata in anticipo ieri sera. Non posso chiedere di più, sto ancora godendo.

ANDREA CISARRI: Un trofeo per lasciare un segno indelebile di questo periodo storico eccezionale.

MAURO MIGLIORATI: Già arrivata in anticipo con la vittoria e il passaggio del turno (altro non si può chiedere).

PAOLO LORENZI: Il Liverpool lunedì.