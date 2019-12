Alessandria-Juventus U23 streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match oggi dalle 20

Alessandria-Juve U23, derby piemontese infrasettimanale. I padroni di casa di mister Scazzola sono reduci dal brutto stop contro interno il Siena che li ha relegati all’ottavo posto in classifica con 24 punti in sedici gare. I grigi non vincono da quattro partite e, in caso successo, raggiungerebbero la Carrarese al quinto posto in graduatoria. Ventuno punti in quindici partite per gli ospiti di Pecchia che vivono un momento altalenante con pochi alti e molti bassi in campionato nonostante una rosa di primo livello e due vittorie consecutive in Coppa Italia. Il match Alessandria-Juventus U23, valevole come recupero della quindicesima giornata del girone A della Serie C 2019/20, si gioca stasera 4 dicembre alle ore 20 nello stadio Moccagatta della città piemontese. Si tratta del quarto incontro ufficiale tra le due squadre con due successi dei bianconeri e uno dei grigi. L’arbitro designato per la sfida è il signor Kumara della sezione di Verona.

Dove vedere Alessandria-Juventus U23, diretta tv e streaming

Il match Alessandria-Juventus U23 sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.