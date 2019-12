Andria-Taranto. Alle ore 16 allo stadio ‘Degli Ulivi’ di Andria la Fidelis del tecnico Giancarlo Favarin, rientrato ad Andria dopo l’esonero di qualche settimana fa e che sostituisce Raimondo Catalano, ospiterà il Taranto di mister Luigi Panarelli, il match è valido per la 17.a giornata del campionato di Serie D, girone H. I federiciani sono in difficoltà in questo campionato e si ritrovano a lottare per la salvezza quando ad inizio campionato si pensava ad un piazzamento playoff dopo la campagna estiva, ma adesso con il mercato invernale si cercherà di raggiungere posizioni di classifica più tranquille. L’Andria attualmente occupa la 14.a posizione in piena zona playout con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi ed 8 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Bitonto ed Altamura, quest’ultima è costata la panchina a Catalano con il ritorno in panchina di Favarin. Situazione complessa anche in casa Taranto, infatti gli ionici non riescono più a vincere e nell’ultimo turno hanno ottenuto un pareggio in rimonta per 2-2 contro il Cerignola, ma la società ofantina ha presentato ricorso per una presunta irregolarità nel tesseramento di Kosnic e pertanto il Giudice Sportivo non ha omologato per il momento la gara in attesa di una decisione definitiva. Taranto che occupa la 6.a posizione in classifica e considerando il punto di domenica scorsa attualmente sono 25 i punti degli ionici (8 vittorie, 1 pareggio e 7 scnfitte). Andria-Taranto sarà diretta dal signor Francesco Lipizer della sezione di Verona, coaudiuvato dai signori Giuseppe Lipari di Brescia e Alessandro Calefati di Saronno.

Andria-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Andria-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 17.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 16, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.