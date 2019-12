Domenica prossima andrà in scena il big match di Premier League tra due squadre deluse da questa stagione 2019/20: l’Arsenal e il Manchester City. Entrambe le squadre stanno deludendo le attese in Inghilterra. I Gunners hanno da poco esonerato Unai Emery, sostituito da Lijunberg ma i risultati non sono migliorati granché. Di positivo però c’è l’ultima vittoria per 3-1 sul campo del West Ham. Successo che ha dato morale ai londinesi in vista dell’impegno con il City, reduce dal pesante KO interno contro il Manchester United nel derby. La squadra di Guardiola appare spenta e prevedibile in avanti, dove l’assenza del Kun Aguero si fa sentire sempre di più. La difesa rimaneggiata traballa e l’uomo di punta di questo City, Raheem Sterling, non rende al meglio come nelle prime giornate in questo momento. Un periodo di flessione forse dovuto all’appagamento per aver vinto molto in Premier in questi ultimi due anni. La concentrazione degli Sky Blues è dunque tutta verso la Champions, almeno così sembra. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 15 dicembre.

Arsenal-Manchester City streaming e diretta tv, dove vedere Premier League 15 dicembre

Il match di Premier League, Arsenal-Manchester City, sarà visibile attraverso la piattaforma Sky sui canali Sky Sport in diretta tv. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, consigliamo di scaricare l’app Sky Go, l’ideale per gustarsi il match sul proprio tablet, pc o smartphone. Buona visione!