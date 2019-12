“Zapata se ne va. Questo infortunio è solo un capriccio per andare in Spagna. È già stato venduto a gennaio”. In confronto le corse ai botteghini per prendere i biglietti dell’Atalanta sono nulla in confronto a questo, ma andiamo per gradi. Stamattina Duvan Zapata non è rimasto a Zingonia ad allenarsi con i suoi compagni, ma bensì è ritornato in Spagna a continuare il programma di riabilitazione. Molti sui social hanno gridato al complotto, arrivando addirittura a sostenere una cessione nel prossimo mercato di gennaio. Tanto rumore per nulla: specialmente nei confronti di un ragazzo che ha sempre dimostrato impegno e serietà in quello che fa.

INFORTUNIO DELICATO, CI VUOLE SOLO TEMPO – Si potrebbero fare tutte le teorie più inimmaginabili, ma lo stesso Zapata ha dichiarato esplicitamente ai microfoni di Sky Sport che il suo infortunio è molto particolare: ci vuole del tempo per non rischiare. Semplicemente una situazione normale quando ci sono dei casi di questo tipo. Mercato? Testa montata? Semplicemente delle considerazioni basate sul nulla. La cosa migliore da fare e aspettare dopo Natale: periodo in cui ritornerà a giocare.