L’Atalanta cercherà di chiudere al meglio il suo campionato prima della pausa natalizia: l’avversario che farà visita ai nerazzurri è il Milan di Pioli. Una sfida abbastanza interessante visto che in palio ci sono punti pesantissimi in chiave europea: la Dea è tra le prime sei, i rossoneri vogliono fare di tutto per raggiungere quella zona. Ovviamente non sarà solo una partita particolare per quanto concerne il discorso camp, ma anche dal punto di vista del tifo: ci ritroveremo di fronte ad un Gewiss Stadium praticamente esaurito e pronto a spingere l’Atalanta verso un successo che contro i rossoneri manca dal 2016 (dai tempi di Edy Reja e Mauricio Pinilla).

TUTTI UNITI PER LA DEA (CERCANDO DI CHIUDERE IN BELLEZZA) – Tra campionato e Champions League il popolo atalantino si è divertito assai a vedere l’Atalanta scrivere pagine importanti di storia, ma prima dell’inizio della pausa natalizia serve chiudere al meglio in casa: tre punti che possono dare un segnale per la rincorsa all’Europa (e non solo la Coppa dei Campioni). Al Gewiss Stadium il tifo nerazzurro ha riempito lo stadio e ci ritroveremo di fronte ad un tutto esaurito coi fiocchi. Coreografia? Staremo a vedere, ma dopodomani servirà l’appoggio di tutti per un augurio di buone feste da Dea.