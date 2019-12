In questi casi bisognerebbe dire che l’attesa aumenta il desiderio o meglio ancora “chi non muore si rivede”, ma rieccoci qui: Duvan Zapata è finalmente ritornato alla corte dell’Atalanta. Una Dea che è pienamente consolidata al quinto posto in classifica: vicina alla zona Champions League. Dopo tanti mesi di paziente attesa il colombiano può finalmente giocare, e soprattutto con tanta voglia addosso. Calciomercato? Ovviamente soltanto voci basate sul nulla: i fatti parlano sempre, ed essi dicono che il numero 91 atalantino è ancora sotto la guida di Gian piero Gasperini.

ZAPATA: “TANTA VOGLIA DI RITORNARE” – Appena ritornato in quel di Zingonia, Duvan Zapata ha esplicitamente dichiarato la grande voglia di scendere in campo e di dare una mano ai propri compagni di squadra. Il suo appoggio risulterà decisivo per le sorti dell’Atalanta: pienamente lanciata in zona Champions League. Per il colombiano si prospetta una partita interessante contro il Parma: indipendentemente dal minutaggio. Fuori forma? Il ragazzo è rimasto al Centro Bortolotti per recuperare sotto tutti i punti di vista, ma è chiaro che ci vorrà del tempo prima che ritorni al 100%. Le ipotesi di mercato sono solo un lontano ricordo di voci infondate. I fatti parlano sempre: Duvan Zapata è ancora alla corte dell’Atalanta, e sta tornando più forte di prima.