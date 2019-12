Le enormi potenzialità di un fantasista possono permettere ad una squadra di vincere partite straordinarie a livello di gioco e risultati: specialmente per quanto concerne la qualità offensive. L’Atalanta e in particolar modo Josip Ilicic ne sono la rappresentanzione perfetta: il 5-0 nerazzurro nella quale il Milan è stato completamente spazzato via, è frutto anche del grandissimo lavoro del numero 72 atalantino. Certo, c’è sempre di mezzo questa sua discontinuità che lo separerebbe da un rendimento da top player, ma il caro “Jojo” è un giocatore decisivo per la Dea, e quello visto ieri ne è la prova più chiara ed evidente.

LA STUPENDA PARTITA DI JOSIP ILICIC

“ON FIRE” PER UN ATTACCO DIROMPENTE – Contro il Milan Josip Ilicic sforna una prestazione di tutto rispetto nel falso nueve impostato da Gian Piero Gasperini: corsa, dribbling, qualità offensiva, giocate interessanti e incisività. La ciliegina sulla torta arriva con una doppietta straordinaria che spezza in due i rossoneri: a dimostrazione che quando è in giornata si assistono a delle partite da vero fuoriclasse. Per l’Atalanta vale come il pane e non può permettersi di andare avanti senza il suo appoggio. Il 2019 per lui è stato un anno strepitoso e chissà cosa gli riserverà il 2020.