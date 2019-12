L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha vinto contro l’Hellas Verona di Juric al 90′ grazie alla rete di Djimsiti in pieno recupero. Una partita nella quale il gioco si è (quasi) annullato dando spazio alla grinta: soprattutto dalla parte nerazzurra. Tra i tanti c’è una pedina orobica che si è messo in evidenza non solo per quello dimostrato in campo, ma anche per la bontà verso tutta la tifoseria dell’Atalanta: stiamo parlando ovviamente del centrocampista olandese Marten De Roon. Protagonista in positivo: semplicemente un giocatore da clonare sia tecnicamente che moralmente.

UOMO DI SOSTANZA E GRANDE AFFETTO – Subentrato nella ripresa è stato autore di una prestazione buona sotto il profilo dell’intensità, recuperando più volte palla. A fine partita classico saluto sotto tutti i settori dello stadio, ma per lui la cosa non basta: si toglie la maglia e la regala ad un tifoso sugli spalti. Un segno veramente intenso, che sottolinea l’affetto del numero 15 atalantino nei confronti della piazza nerazzurra. Certo, per De Roon non è una novità essere protagonista di gesti di questo tipo, ma sono cose che non passano mai e poi mai inosservate. Semplicemente un giocatore (prima uomo) che sarebbe da clonare sotto tutti i punti di vista.