L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Milan di Pioli al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita fondamentale ai fini della classifica di Serie A: serve consolidare il piazzamento europeo e anche per avvicinarsi alla zona Champions League. Ritornerà Papu Gomez alla corte di Gian Piero Gasperini, e servirà preparare bene l’ultimo match prima della sosta natalizia. Si prospetta una grande battaglia con un tutto esaurito coi fiocchi, e il popolo atalantino è carico per l’occasione. Mercato di gennaio? Ne riparleremo più avanti dove la società lavorerà al meglio per potenziare una rosa potenzialmente in grado di vincere contro tutto e tutti. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della sfida interna contro i rossoneri alla ricerca di punti per entrare in zona Europa League.

ATALANTA, ALLENAMENTO A PORTE CHIUSE A ZINGONIA PER LA PARTITA CONTRO IL MILAN– Come riportato dal sito ufficiale della squadra, l’Atalanta si allenerà al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse per verificare gli ultimi aspetti tecnico tattici. Poi tutte le carte in regola per la sfida contro il Milan, nella quale si spera di ritornare al successo in casa.