ATALANTA-MILAN BIGLIETTI: LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Bologna allo stadio Renato dall’Ara. Una partita importantissima ai fini della classifica di Serie A: i nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per avvicinarsi alla zona Champions League. Si prospetta una grande battaglia, e non solo perché la Dea sta vivendo sulle ali dell’entusiasmo dopo la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League. Se da una parte c’è la sfida di Bologna, dall’altra c’è il Christmas Match contro il Milan al Gewiss Stadium di Bergamo: ecco tutte le informazioni riguardante la vendita dei biglietti.

ATALANTA-MILAN BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE SUI TICKET

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi da un po’ di giorni i biglietti per la sfida casalinga dell’Atalanta contro il Milan, e la situazione è leggermente cambiata per alcuni settori: Curva Morosini e Tribuna Ubi sono completamente esaurite, ma la Curva Pisani invece no. In Nord c’è ancora una piccola possibilità per vedere il match lì, ma occorre affrettarsi il primo possibile. Ovviamente staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, anche se si prospetta un qualcosa simile ad un tutto esaurito di marca atalantina.